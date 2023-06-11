大陸一名男子經過小巷轉角處時，突然有一條埋伏在牆邊的蛇跳出來偷襲，男子見狀嚇一大跳，立刻跳開閃避，蛇雖然二次躍起但依舊撲空，只好無奈爬離現場。監視器畫面曝光後，網友都驚嚇不已，直呼：「這蛇不講武德，竟然搞偷襲！」

根據陸媒報導，深圳龍崗一名男子抱著剛買好的東西走在路上，經過一處轉角時，突然有一條蛇跳躍偷襲，試圖飛撲到男子的身上，好在男子反應快速、身手矯健，察覺到危險就立刻跳開並大聲求救，沒有被蛇咬傷；而這條蛇見失敗後還二度跳躍攻擊，卻依舊撲空，只好無奈爬離現場，躲進汽車底下就不見蹤影。

影片在網路曝光後，迅速引發熱烈討論，許多網友都被蛇的行為嚇到，紛紛留言，「天氣熱了，又到蛇類活動的活躍期，大家在經過草叢茂密的的道路時，要小心觀察」、「這蛇餓瘋了嗎？還想吃人了」、「難得一見，蛇會在路人沒有挑釁的情況下主動攻擊」、「天哪！怕蛇的表示當場去世」、「這蛇不講武德，竟然搞偷襲」、「現在連蛇都會玩偷襲了嗎？」。

也有人開玩笑表示，是不是男子平時吃太多蛇肉，所以有蛇來找他報仇，男子則強調，自己從不吃蛇肉，因此不可能存在報仇一說。由於監視器畫面較模糊，目前尚不清楚影片中這條蛇的品種，以及是否具有毒性。