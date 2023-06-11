古代封建社會，帝王為了維持社會秩序，會推出一系列刑罰懲治罪犯，其中最常見的就是杖刑，不過外界難免好奇，為何行刑打板子時偏偏只打屁股，而不打其他部位？事實上原因不外乎有兩種，一種是此處脂肪較多，不用擔心會將犯人打死；其次是古人較為保守，執行杖刑時要他們忍受被當眾扒褲子打屁股的屈辱感，更勝於皮肉之苦。

根據《搜狐網》報導，古代衙門在審問罪犯時，會動用棍棒或板子讓對方屈打成招，卻也經常發生亂棍打死的狀況，直到唐太宗李世民在太醫館看到一幅「明堂針灸圖」後，才了解人體眾多經絡、穴位多半分布在胸部及背部，若是對這些部位施加重刑，難免會使受刑者重傷致殘，甚至一命嗚呼。

相比之下，屁股的重要穴位就少得多了，加上脂肪較多，坐臥時又能承受身體的大部分重量，因此杖刑時不容易傷到筋骨，相較於其他部位也比較容易痊癒，更不用擔心會用刑過度，將犯人打死。於是唐太宗便下令，日後杖刑時都以打屁股為主，這樣才不會發生案件還沒審理完，犯人不清不白就先被亂棍打死的情況。

其次是古人思想保守，相當重視禮儀和節操，而執行杖刑時，往往都要被當眾扒開下半身衣物打屁股，這看在古人眼裡，無疑是一件丟臉的事情，造成的恥辱感遠比承受皮肉之苦還要難受千百倍。