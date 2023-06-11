大陸一名女子因膽結石伴隨膽囊炎，日前接受膽囊切除手術，術後醫師竟在她的膽囊內發現一顆玫瑰狀的結石，讓眾人全都看傻眼，女子的丈夫興奮不已，表示之後要把結石拿去做成鑽戒，新聞曝光後，網友們也直呼大開眼界。

根據陸媒報導，大陸浙江33歲女子李紅愛吃甜食，早在8年前醫生就告訴她有膽囊結石，但當時她並沒有感到明顯疼痛，於是沒有放在心上，直到一個月前，她的右上腹部出現陣發性絞痛，到醫院檢查後，被診斷為膽囊結石伴隨膽囊炎，並於近日接受膽囊切除手術。

術後醫生在李紅切除下來的膽囊中發現一顆結石，它雖然和正常的膽結石一樣，顏色呈現為黃色，直徑1公分左右，但外觀晶瑩剔透，就像是一顆玫瑰狀的鑽石，讓眾人都感到驚奇不已，李紅的老公則說，之後打算把這顆膽結石拿去做成鑽戒，或是玫瑰花狀的飾品。

報導也指出，膽結石的發生與人們的日常飲食習慣息息相關，比如長期高熱量、高脂飲食，或暴飲暴食、經常不吃早餐等，都是誘發膽結石的因素。

網友們看到新聞後也都嘖嘖稱奇，紛紛留言，「同樣是長膽結石的人，她的怎麼就那麼浪漫」、「果然甜食是懂浪漫的」、「誰能抵擋得了甜食的誘惑」、「我也有膽結石，痛到哭出來」、「膽結石長成黃水晶了」。