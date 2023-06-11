清宮劇中經常出現後宮妃嬪和太醫有染的劇情，不過大陸歷史學家表示，這其實都是虛構的情節，因為清朝規定非常嚴格，每當太醫院需要出診時，都必須派出至少三人的醫療小組，且寢宮的主管太監、宮女等人也都在現場，妃嬪和太醫根本沒有能夠私通的空間與時間。

大陸歷史學家閻崇年指出，清朝的規定非常嚴格，後宮妃嬪如果有人生病，太醫院必須派一班子人到寢宮為她看病，相當於現代的醫療小組，組長是太醫院的院長，還有御醫、大臣等，一次至少會派出3人，有時還會有專門管藥的「藥劑師」，再加上妃嬪寢宮的主管太監、宮女也都必須待在現場，眾目睽睽之下，很難有眉目傳情的機會。

至於太醫要替妃嬪把脈時，也不能直接觸碰她的手腕，畢竟「男女授受不親」，太醫看診時，兩人之間必須隔著一層紗帳，妃嬪的手腕上也得蓋上方巾、手帕才能把脈。閻崇年強調，妃嬪是絕對不可能一個人單獨與太醫見面，因為這是宮中制定好的規矩，誰都不能違反，否則後果不堪設想。

除此之外，閻崇年也提到，太醫替皇帝看病的步驟十分繁瑣，需經過6道程序，第一和替妃嬪看病一樣，必須先組成醫療團隊，由太醫院長、御醫和大臣三方共同負責、相互監督；二是由三人共同會診、診斷。

三是一起選藥，並把藥劑封好，寫上自己的名字，以示負責；四是在共同監督下煎藥；五是共同嚐藥，把藥劑分為兩份，一份由御醫、大臣先嚐，另一份則給皇帝服用；六則是要把診斷的脈案、方劑記錄在檔案內，好讓以後能夠備查。