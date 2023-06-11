在一般人的認知中，鹿屬於草食性動物，不過國外有民眾卻在路上捕捉驚人一幕，只見一隻野鹿正在大口啃食著長條形零嘴，沒想到仔細一看竟然是一條蛇，影片曝光後網友全嚇傻了，錯愕直呼「這隻鹿太狠了！」

近日網路上瘋傳一段影片，畫面中可見，一名男子開車行經一處路段時，赫然看見一隻野鹿正在路邊大快朵頤，於是好奇地將車子停下觀賞，沒想到當鏡頭拉近一看，才驚覺小鹿吃得津津有味的東西竟然是一條細長的蛇，讓他當場傻眼。

小鹿看見男子將車停下後也不在意，逕自咬著蛇頭大口咀嚼，就像是在嚼食魷魚絲一樣，甚至隱約可見蛇頭已經快被啃斷，露出了粉色的筋肉。吃到一半後，小鹿又甩了甩蛇身，一口接著一口地享用牠的蛇肉大餐。

影片曝光後網友全嚇傻了，紛紛留言直呼「快看這隻鹿太狠了」、「沒想到素食者也會開葷」、「第一次看到鹿打贏蛇」；還有人打趣笑說「小鹿快變喪屍了」。

事實上不只是鹿，有些草食動物同樣會吃肉補充蛋白質、脂肪、礦物質等營養素，或是因為食物來源缺乏，而改變飲食狀態。過去就有網友曾拍到一隻野鹿一口吃掉小鳥的畫面，嚇得她語無倫次。