有一種工作只要「換燈泡」就能賺到近400萬年薪？國外專門分享奇聞軼事的TikTok帳號近日上傳一段影片，指出有一種工作只要「換燈泡」，年收入就高達13萬美元（約新台幣398萬），只不過地點位在600公尺高的信號塔上，光上下來回就必須耗時6小時，因為工作內容太過危險，所以非常缺人。

根據《LADbible》報導，TikTok用戶「@science8888」近日分享，有一種工作只需要換燈泡，就能收穫13萬美元（約新台幣398萬）的年薪，雖然薪資待遇極佳，卻很少人願意從事，PO主進一步解釋，因為這份工作不如字面上看起來那麼簡單，「這不是普通的燈泡，也不是每個人都能做到，事實上這是一份高空作業的特殊工作，必須為600公尺高的信號塔換燈泡。」

PO主透露，如果想要成為塔燈更換員，最主要的條件就是不能懼高，因為這種信號塔和一般的高塔不同，從外觀上看，信號塔是由金屬支架搭建而成，高度越高，支架就越小，而且沒有任何保護措施，身體和支架間只有一條繩索。第二個條件則是要身體健康，因為從地面爬到600公尺的塔頂至少需要3小時，往返一次就要6小時，非常耗費體力，且塔頂最高風速近100公里，一沒抓穩就可能被吹走。

影片曝光後，很快就引發網友熱烈討論，「為了13萬美元，我願意攀登喜馬拉雅山的聖母峰去換燈泡」、「13萬美元？我應該去哪裡應徵？」、「想像一下，當你爬到塔頂卻發現忘了帶燈泡上來」；另外還有聲稱自己是塔燈更換員的網友出面指正影片中的說法，「這確實是我工作的一部分，而且有保護措施，薪水也真的賺滿多的，但這不是我們唯一的工作」。