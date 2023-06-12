美國女子黛布拉（Debra）近日因為出差入住一間機場飯店，沒想到卻親眼目睹有人使用自製的「開鎖神器」打算闖入房間，讓她感到相當震驚，一邊將過程拍攝下來的同時也趕緊用手阻擋，並通報飯店前台尋求協助。

綜合外媒報導，黛布拉入住的是聖荷西機場的智選假日套房飯店（Holiday Inn Express & Suites San Jose Airport），事發當天約莫晚間9時許，她突然聽見門口傳來不明聲響，仔細一看才發現門縫底部伸進一根長長的工具，試圖勾開門把，「看起來很像掛在門下的衣架，接著我看到它朝門把移過去後，立刻伸手阻止」。

黛布拉將過程拍攝下來後，隨即打電話通報飯店櫃檯人員尋求協助，並發現嫌疑人是一對夫婦。黛布拉指出，這對男女先前就已經敲過她的房門，但她沒有理會，沒想到兩人在東窗事發後卻辯稱是來找朋友，只是敲錯房門，強調一切都是誤會，並在警方到場前離開現場。

對此，黛布拉表示，自己之所以會成為目標，是因為房間在大廳盡頭，且嫌犯傾向鎖定無人的房間下手，因此未來若再入住飯店，會製造一點聲響並將房間的燈打開，同時也在門把掛上「請勿打擾」的牌子。最後她也以自身經驗呼籲大眾，遇到類似情況要冷靜以對，並透過飯店報警，因為即便沒有抓到嫌疑人，也會提醒業者注意是否有竊賊。