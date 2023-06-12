「母愛」不只可以用來形容人類女性，在動物界也同樣適用。大陸一對貓母子原本過著流浪生活，後來小貓被好心人士收養，貓媽媽似乎放心不下孩子，每隔幾天就會來探望，確認孩子平安無事才會轉身離開，偉大的母愛讓網友都感動不已，紛紛請求好心人將貓媽媽一起收編。

大陸近日流傳一段影片，一對貓母子原本在外過著流浪的生活，但後來小貓被好心人士領養，雖然脫離原本的居無定所的苦日子，但貓媽媽似乎還是放不下心，每隔幾天就會來探望小貓，收養人透露，貓媽媽每次都只看一眼，確認孩子過得健康幸福，就會轉身離開。

網友們都被貓媽媽的行為感動，紛紛留言，「母子連心」、「可憐天下父母心，貓貓也是一樣總是惦記著自己的孩子」、「母愛真偉大」、「能把貓媽媽一起收養嗎？」、「一起收養了！把好事做到底啊！」、「連貓媽帶孩子一起收編吧，別讓牠們骨肉分離」。

雖然貓給人的印象比較高傲、冷淡，但牠們仍相當愛護自己的孩子。大陸上海一名劉姓女子曾投餵一隻流浪虎斑貓，沒想到一個月後，虎斑貓突然叼了5隻幼貓來找她，像是在對她說「我們一家就拜託妳了」，劉女不捨讓虎斑貓一家繼續在外流浪，只好將牠們收編在店裡，打算等小貓長大後，再替牠們尋找更合適的歸屬。