當地民眾使用無人機拍到田裡出現神祕身影，並深信牠就是傳說中的吸血怪物「卓柏卡布拉」，附近多起牲畜離奇暴斃的事件皆是其所為。（影片取自YouTube/New York Post）

近日南美洲出現有不少牲畜身上的血被吸乾，離奇暴斃的駭人事件，消息一出人心惶惶，同時有民眾使用無人機拍到不明生物的詭異身影，紛紛懷疑很可能是傳說中的吸血怪物「卓柏卡布拉」所為。

綜合外媒報導，玻利維亞城市奧魯羅（Oru）附近，有民眾使用無人機拍到田裡出現一個神祕身影，懷疑這個不明生物的出現，和附近多起牲畜離奇暴斃的事件有關，且這些死去的牛隻、羊駝和美洲駝的共通點都是頸部出現詭異咬痕，身體血液全被吸乾。消息一出使得當地民眾人心惶惶，並據信是傳說中的吸血怪物「卓柏卡布拉」所為，擔心某天這個怪物會轉向人類攻擊。

事實上，傳說中的「卓柏卡布拉」（chupacabra）是由兩個西班牙字「chupar」（吸吮）與「cabra」（山羊）組成，意指吸飲山羊血的野獸。最早有人聲稱在1990年代初期曾於波多黎各出現，後來在墨西哥及美國南部（尤其在拉美裔社區）也曾有人看過，會攻擊並吸食牲畜的血。

至於卓柏卡布拉的外表則眾說紛紜，有目擊者表示，這頭怪物擁有尖銳牙齒、紅色眼睛，可以像人類般直立行走，亦可輕易跳至6公尺高，行動迅速。更可怕的是，其舌頭有一根尖管，可插入心臟，吸乾動物血液。

關於卓柏卡布拉的存在，儘管過去有不少人聲稱曾目擊其神祕身影，但至今仍未被證實，甚至也有人認為，卓柏卡布拉並不是地球生物，而是外星人的寵物；不過有科學家認為，卓柏卡布拉的真身應該只是有著嚴重疥癬的郊狼。

無獨有偶，墨西哥上個月也曾發生羊隻離奇死亡的事件，一隻公羊倒臥在岩石上，不僅沒有了眼睛，就連頸部和嘴巴也出現了傷口，消息一出讓當地人聯想到卓柏卡布拉的傳聞。不過有網友潑冷水表示，這應該是類似細腰貓（Jaguarundis）之類的猛獸攻擊所致，牠們會挑動物柔軟的部位吃，像是眼睛和舌頭。