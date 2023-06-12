馬來西亞一名男子近日痛失母親，然而為了完成與妻子的約定，他在早上結束了母親的喪禮，晚上便強忍喪母之痛，按照原定計畫舉辦婚禮，妻子將丈夫的堅強與付出都看在眼裡，並為此感動不已，直言會一直陪伴在對方身邊，和丈夫共度這段艱難的時光。

@iannabaharin_ terima kasih jadikan saya isteri awak disaat awak sendiri pun tak kuat. Allah, besar dugaan awak suami. saya janji ada dgn awak sampai bila bila 🥹 terima kasih sahabat sahabat suami. semoga Allah permudahkan urusan kita semua. ♬ bunyi asal - Ianna

綜合當地媒體報導，馬來西亞女子伊安娜（Ianna Baharin）在TikTok分享婚禮影片，表示他和丈夫伊克馬爾（Ikmal）原定於6月3日傍晚舉行婚禮，未料他的母親突然逝世，且喪禮就訂在婚禮當天的早上，為了完成與妻子的約定，伊克馬爾在處理完母親的後事後，強忍著喪母之痛，堅持在傍晚完成婚禮、娶伊安娜為妻。

伊安娜對此感動不已，在影片中和伊克馬爾告白，「謝謝你在脆弱的時候，仍願意把我娶為妻，丈夫正面臨巨大的考驗，我承諾會一直陪伴你。」同時她也感謝丈夫朋友給予的幫助和支持，「願上天能減輕我們所有人的負擔。」

影片曝光後，網友都為之動容，紛紛留言，「你丈夫永遠不會忘記這天，在失去母親的同時，上天派了另一名天使來接替」、「不是每個人都能像他一樣堅強面對這一切」、「他的表面看起來很堅強，但只有他自己知道心裡有多痛」、「願你們能堅強面對一切考驗」、「在此表示我的哀悼和對婚禮的祝福」。