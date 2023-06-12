住到鬼屋？泰國近日發生一起離奇死亡事件，公寓住戶因為聞到惡臭而報警，警方破門後發現，一名77歲獨居老翁暴斃家中，他生前曾在日記寫下「每晚房間都有鬼」等文字，且弔詭的是，該公寓不久前也有2名租客死亡，恐怖巧合引發眾人不安。

綜合泰媒報導，泰國羅勇府（Rayong Province）一處公寓近日傳出惡臭，鄰居受不了報警，警方和救援人員抵達現場並破門而入，發現77歲的前DJ Yam陳屍在屋內，估計已經死亡3至5日，遺體已經開始腐爛。鄰居得知後都驚訝不已，表示Yam平時很有禮貌，但總是孤單一人，也不常講話。

警方在搜查時發現了Yam的日記，內容提到他飽受病魔折磨，無法自理生活，又稱自己看得見超自然現象，「每晚房間裡都有鬼。」、「說出來也沒人會信，只會覺得我瘋了，我不知道該怎麼辦，祂們每天都擠滿房間，用各種方式干擾我。」此外Yam還在牆壁寫下文字，提醒人們不要造惡業，要懂得互相關心。

救援人員看到日記後嚇一大跳，表示該公寓前陣子還有2名租客連續死亡，第一位輕生、第二位死因不明。目前警方已經將Yam的遺體送至醫院解剖，希望能釐清他的死因，不過事件傳出後，許多網友都相信有超自然現象發生，還有知名通靈師到現場查看，但因為聞到強烈的惡臭、看到地上不名的黃色液體而感到噁心，差點嘔吐。