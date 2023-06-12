大陸一名網友近日透露，前往新疆一處動物園時，驚見亞洲狼和黃金獵犬被安置在同一個場地，擔心會對彼此造成威脅，造成難以挽回的後果。對此，工作人員解釋，這隻狼是從野外救助帶回的，因為年紀大不適合野放，加上關籠久了開始感到孤獨，園方媒合了許多適合的物種，但最終只有黃金獵犬留下。

綜合陸媒報導，位於新疆博格達（聖泉）景區的動物園因為將黃金獵犬和亞洲狼安置在同一個籠舍，而引發關注，對此，園方解釋，這隻亞洲狼當初是從野外帶回救治的，因為考量牠年紀很大，不適合在野外生存，所以便安置下來，但因為關籠久了，狼開始感到孤獨，園方便開始幫牠物色適合的物種作為伴侶，但最終只有這隻黃金獵犬和牠相處融洽，如今一狼一狗已經在一起生活2年多了。

報導指出，該動物園參與野生動物救助長達4年，園區內有數十種動物，經評估若適合野外至大自然的會及時放生，其餘則繼續安置在園內，平時則採免費開放的方式，讓民眾多了解野生動物。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「黃金獵犬真是小天使」、「怎麼看都感覺，狼王是這個金毛」、「狼和狗應該是近親，應該能生活在一起吧？看得我都想去看看牠們了」；也有人打趣笑說「是最終留下來的，還是最終活下來的？」