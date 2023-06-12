大多數的狗狗都充滿活力，因此飼主必須每天帶牠們外出玩耍、散步，藉此消耗精力，防止牠們因為活力太旺盛而「拆家」。泰國一間獸醫診所近日收治了一隻生病的黃金獵犬，未料牠在住院期間竟「破籠」而出，不但咬破保麗龍板，還把堆積的物品全推倒在地，導致室內一片狼藉，讓診所的工作人員看了哭笑不得。

根據泰媒報導，位於宋卡府的一間獸醫診所近日在TikTok分享無奈遭遇，一隻黃金獵犬生病後入住診所，並被關在一個鐵籠裡面，未料牠竟趁獸醫和其他工作人員不注意時，使用蠻力咬斷鐵籠逃了出來，不但亂咬保麗龍板，還把堆積在一旁的物品都推倒，導致室內一片狼藉。

工作人員看到現場的慘狀哭笑不得，只能無奈自嘲：「深呼吸一口氣，然後把它們全打掃乾淨！」從畫面中可以看到，黃金獵犬似乎搞不清楚狀況，一臉無辜地站在鐵籠旁邊，而鐵籠則被牠咬出一個大洞，鐵絲不是被咬斷就是被掰彎，擁有十足的破壞力。

不過獸醫診所指出，這隻黃金獵犬並未真正咬壞東西，飼主看到愛犬這麼調皮搗蛋也十分頭痛，不好意思地表示願意負起責任賠償。網友們看到影片都忍不住大笑出聲，「結果醫藥費只要2千，賠償金卻要花2萬」、「從獸醫變成『獸害者』」、「天啊！這隻狗的牙齒還好嗎？」、「真是一部災難片」、「接下來換飼主去醫院了，看到這幕誰的血壓不會飆升？」。