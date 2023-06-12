魚類脂肪含量低且含有豐富的蛋白質，是家家戶戶餐桌上常見的菜色，不過近日一名日本網友分享吃剩的魚骨頭，沒想到魚身之間竟出現奇特的「球狀魚骨」，讓他看了嘖嘖稱奇。對此，就有內行人解答，這樣的魚骨型態又被稱為「鳴門骨」，只有生前每天在強勁水流奮力上游的魚類才會出現這樣的特徵，堪稱「魚界菲爾普斯」。

原PO近日在推特帳號「@nomakajuen」分享吃剩的魚骨頭，畫面中可見，魚身之間另有奇特的球狀魚骨，事實上，日本德島縣的鳴門海峽所捕捉到的鯛魚，常會有這樣的特徵，因此又被稱作「鳴門骨」，原因是鳴門海峽漲退潮之際，水流變化強勁，還有著名的「鳴門漩渦」，在此處生長的魚免不了在對抗強勁水流的過程中受傷，而骨頭癒合後就會產生隆起的狀態。

這樣的狀況也不只出現在鳴門海峽，其他水流較湍急的海域所捕獲的魚隻，同樣也擁有此特徵。再者，這類魚群因為生前處在較艱難的環境，必須不斷對抗強勁的水流，所以魚肉也會特別Q彈美味。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「似乎是征服了浪濤和骨折脫穎而出的強者」、「可想而知魚兒們在這裡生活有多不容易了」、「根本是魚界菲爾普斯」；也有人透露，自己先前也曾吃到魚骨腫如球狀的鯛魚，當時還以為吃到了罹患骨瘤的魚，而感到不安。

美國泳壇傳奇人物「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）生涯5度出戰奧運，一共累積了23金3銀2銅，不論是金牌數或是總獎牌數都是奧運史上最多，被認為是史上最偉大的游泳選手，2016年於里約奧運後便宣布退休。