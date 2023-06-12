唐朝名臣狄仁傑無論是在文學或影視作品中，總是以「神探」的形象出現，然而他真正在歷史留名的原因是「敷政木、守清勤」，和神探沒有太大關聯，究竟一代名相為何會變成神探？其實都因為一名荷蘭人，他將清代小說《狄公案》翻譯成外文，又撰寫以狄仁傑為主角的偵探推理小說，最後紅回東方，才導致狄仁傑的神探形象深植人心。

根據《梨視頻》報導，狄仁傑出身官宦世家，家族從北朝就在當官，唐高宗顯慶四年，狄仁傑明經科考試及第，獲任汴州判佐，然而因為個性耿直，得罪了屬下小吏，導致被誣告，受理案件的正好是當時的工部尚書閻立本，他不僅釐清真相、幫忙平反，還發覺狄仁傑是難能可貴的人才，於是舉薦他為并州都督府法曹，他也在這段時間學習了解吏治與兵刑，對往後的政治活動產生重大影響。

後來狄仁傑被調往中央，擔任大理寺承，負責京城的審案，並在一年時間內把積壓的案件都審理完畢，涉及一萬七千人，卻沒有任何一位冤訴者，頓時名聲大噪；因緣際會下，狄仁傑升任侍御史，負責審理官員的案件，任職期間恪守職責，彈劾愛拍馬屁、好諂媚，或恃寵怙權之人。

狄仁傑又先後擔任幾個地方的刺史，同樣盡忠職守，打壓豪強、為民請命，因此深受百姓愛戴。武則天上位後，也任用狄仁傑做宰相，他雖然反對武則天稱帝，但依舊忠心於朝廷，並培養出一系列有為官員，說服武則天立李顯為太子，使唐朝政權能平穩延續。

然而狄仁傑在歷史上立下的巨大功績，都和他現在的「神探」形象沒有太大的關係，甚至在公案小說流行的明清兩朝，《狄公案》也不如《包公案》、《施公案》有名。事實上，打造狄仁傑成為「東方福爾摩斯」形象的，是一位名叫高羅佩的荷蘭人，他不但將《狄公案》翻譯成外文暢銷西方，還以狄仁傑為主角，創作出24部偵探推理小說；後來法國作家勒諾芒又寫了15部小說，還製作一大堆周邊和電視劇。直到80年代，狄仁傑才又紅回東方，在大眾心目中種下「神探」形象的種子。