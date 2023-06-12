馮小憐是北齊後主高緯的寵妃，也常被認為是導致北齊滅亡的紅顏禍水，原本是高緯皇后穆舍利身邊侍女的她，在皇后失寵後，為了取得高緯信任，而被獻給了高緯。即便如此，馮小憐也不是省油的燈，高緯很快就沉迷在她的溫柔鄉中，就連作戰也將其帶在身邊，不料只因為她的一句話，害30萬大軍群龍無首，最終兵敗如山倒，付出極大代價。

根據《搜狐網》報導，馮小憐因為精通人體構造及脈絡，練就無師自通的按摩神技，而得到穆舍利的寵愛和信任，直到穆舍利被高緯冷落，為求自保便將馮小憐當成禮物獻給高緯。原就美若天仙的馮小憐也因為聰明伶俐、能歌善舞，很快就將高緯迷得神魂顛倒，並封她為淑妃，無論是上朝或是圍獵，就連作戰也都帶著她。

當時北齊的軍事實力一直凌駕北周之上，為了奪回晉州，高緯下令軍隊挖地道進攻，不過就在將士們準備攻城之際，高緯為了在寵妃面前展現自己的威武，竟命令大軍停止攻擊，讓人通知馮小憐前來觀戰，但是等到馮小憐梳妝打扮、姍姍來遲時，北周早已將城牆修補堵上。

後來高緯親自率領30萬大軍和北周對戰，馮小憐也騎馬跟著上前線，當時北齊大軍正在浴血奮戰，東頭部隊只是稍微後退，馮小憐就害怕得大聲疾呼「軍敗矣！」這句話一出，嚇得高緯一把拉著馮小憐準備逃出戰場，不管身邊官員苦勸「皇上您不能走，這麼做對部隊士氣打擊太大！」但高緯依舊不理會，轉頭就帶著馮小憐逃之夭夭，導致北齊軍隊群龍無首。

北齊士兵發現皇帝跑了，自然軍心渙散，北周則趁勢追擊，打贏了勝仗。馮小憐萬萬沒想到，只因為自己的一句話，害北齊30萬大軍兵敗如山倒，最後只有安德王高延宗這一支部隊，擺脫了周軍的追擊。