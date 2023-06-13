你是否曾經在半夜裡聽到微風吹過，傳來低低的女聲呢？或者，你是否曾經在某處看到一個少女的影子，卻發現她在你走近時消失了？這些都可能是來自「姑娘廟」的鬼魂。條通女王席耶娜在她的新書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》中描述，這些姑娘廟主要供奉未婚就死去的女性鬼魂。這些女鬼在生前未婚，因此無法進入夫家的祠堂享受香火祭祀，於是人們為她們建立了姑娘廟。台灣的許多地方都有這樣的廟宇，而這些廟宇總是與各種神祕的靈異傳說相關。那麼，你準備好踏進這個充滿神祕的世界了嗎？

媽媽桑帶路午夜場進香團

我們去的石碇姑娘廟，主祀神祇是魏扁仙姑，她當年過世時，只是個年僅十七歲的少女。除了主祀，也有很多人家會把家中未嫁而逝的女兒牌位拿到偏堂陪祀。一般相信，去拜姑娘廟可以招桃花或是求姻緣，而我們這一行最需要的就是桃花，也難怪媽媽桑會特地開這個「午夜場進香團」。

午夜換錢母陰森小徑貓引路

我們除了要在主廟跟偏堂拜拜，還要穿過主廟後方的一條小徑去換錢母，希望能招財，若之後賺錢再回來還願。石碇姑娘廟建在半山腰，時間又是三更半夜，我們去的那天，除了我們就沒有別人了，小徑旁還有四、五隻貓在閒蕩，黑色的身影有如陰間使者似的，那氣氛說有多陰森就有多陰森。

祭拜結緣：鏡子、梳子、香水

比較值得一提的是「結緣」。姑娘廟祭祀的是女孩子，很多來祭拜的信徒都會帶一些女性使用的物品當作供奉品，現場就像是一個女性用品雜貨鋪，髮夾、首飾、鏡子、梳子、香水、衣服、鞋子、化妝品……很多東西看起來都頗有年代感，還有很多阿嬤時代流行的澎粉和花露水，琳瑯滿目、應有盡有。

筊杯決定交換招桃花物品

有帶東西來供奉的信徒，可以在現場交換一件以前信徒留下的物品結緣，據說這麼做就可以招來桃花或姻緣；沒有帶東西來的人也沒關係，只要誠心誠意地擲筊，詢問仙姑是否可以帶走這邊的結緣品，只要得到一正一反的聖筊，就表示仙姑同意了，就可以挑一樣東西帶走。

復古髮夾誰是她的前主人

我擲出聖筊後，拿了一個小髮夾。款式相當復古，我握著髮夾尋思著，不知道把它供奉在此的女性是什麼歲數、長相和背景的人？也不知道當初她來到姑娘廟，是為了解決什麼樣的煩惱，又或者是求什麼樣的緣分？

奇妙髮夾，生意如火如荼興旺

兩個身處不同時空、原本互不相干的女子，因為這個髮夾，彷彿被連結在一起了，在那一刻，心裡還真的有一種很特別的感覺。說也奇妙，拜完以後，我們店裡的生意確實有變好，不得不說還真是靈驗。

在陰暗角落找到慰藉，浮世間的女子找到共鳴

我後來偶爾也會去石碇姑娘廟，在那裡抽抽菸、想想事情。大家說姑娘廟很「陰」，但不知道為什麼，我卻覺得在那裡還滿自在的，可能她們與我，都是在浮世間沒有歸宿的女子，都不能活躍在光天化日下，某種程度來說，竟有些莫名的親近感。

【內容簡介】

「如果告訴你，我是酒店小姐，你會怎麼看我？」

卸下有色眼鏡，才能真正地凝視與理解，同理人的處境及選擇，看見社會結構的真實樣貌。

酒店小姐只是一群愛慕虛榮的拜金女？

她們的工作低三下四、傷風敗俗？

只靠出賣色相，根本沒有「專業」？

真 的 是 這 樣 嗎？如果你願意走進她們的人生，也許會有不同的想法。

席耶娜在二十五歲那年，踏入這個寄生於情慾上的世界。從日式酒店陪侍做到酒吧媽媽桑，一路走來，她看過、聽過太多或獵奇或魔幻的故事，甚至自己就是故事裡的主角。

本書忠實還原條通的昔日榮景，述說曾經的絕代風華；

分享日式酒店陪侍的專業與手腕、職業風險與情緒勞動；更真實道盡Covid-19大疫期間，八大行業被視為「疫情破口」、成為眾矢之的的壓力及辛酸。

邀請你！一同走進神祕的條通溫柔鄉，沉浸體會屬於黑夜的美麗與哀愁。

【作者簡介】

席耶娜

二十五歲進⼊條通擔任陪侍，三十歲開始獨當一面。

現為Bar NINE日式酒吧媽媽桑，「擒慾實驗所」創辦人兼講師，「台北市娛樂公關經紀職業工會」理事。

曾擔任Netflix電視劇《華燈初上》文化指導顧問。接受過多家新聞媒體專訪，並曾應大學院校、公司、Youtube和Podcast節目邀請，現身說法分享職業見聞與人生閱歷，傳授公關、人際溝通以及戀愛攻略。

二○一六年起，與「島內散步」合作條通文化導覽，帶領一般大眾體驗「夜的林森北」，場場爆滿，叫好叫座。與Podcast《好女人情場攻略》合作的線上課程亦獲得熱烈迴響。

多年來，持續為八大行業爭取權益，期盼撕去社會大眾對陪侍業的刻板標籤，看見行業的美麗與哀愁，給予更多理解與接納。

【故事撰寫】

李翠卿

曾任記者多年，現為自由文字工作者。