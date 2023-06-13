在充滿神祕色彩的條通世界中，除了神聖的拜拜儀式，還藏著許多深不可測的規矩與禁忌。條通女王席耶娜在其新書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》中，分享在很多日式酒店，工作人員會在小杯子裡用力緊緊地塞滿鹽，然後巧妙地倒扣出來，形成一個堅固如石的鹽柱。這個看似平凡的鹽柱會被放置在店門的兩邊，據說這個帶有神秘力量的儀式，能夠趨吉避凶，吸引來自四方的好客人。

遭遇不消費的首客帶衰？撒鹽唸詞，霉運全消

此外，跟台灣很多銷售型行業一樣，開店以後進門造訪的第一個人若沒有消費，可不是好兆頭，會「帶衰」當天的業績。問題是，有時候就會遇到一些只是來問路或推銷的路人甲乙丙，一旦碰到這種事，我們就要在人走後，到外面撒鹽三次，每撒一次口裡一邊唸唸有詞：「いらっしゃいませ！」（日語，意指「歡迎光臨」）以去除霉運。

新員工入門必做：踢馬桶、報名，錢如廁水般滾滾來

新人入店還有所謂「馬桶儀式」。我剛入行時，媽媽桑就要我去女廁所，用腳輕輕踢馬桶三下，然後誠心誠意地對馬桶報上自己的名字：「我是新來的席耶娜，希望我以後賺錢就像賺水一樣！」然後上個小號，再壓下沖水閥嘩啦嘩啦沖掉，祈求財源廣進。這聽起來好像有點荒唐，但因為是第一個媽媽桑教的，我自己後來開店時，也要員工照樣跟馬桶拜個碼頭求好運。

新家驚擾阿飄？開燈全日照，鹽米銅板撒遍祈平安

我剛從汐止搬出來租套房時，店裡的媽咪也教我入住之前，先把房間裡的燈開足二十四個小時，讓阿飄們知道有人要去那裡住，不要彼此驚擾。接著的儀式就更玄了，要把鹽和米，以及一百六十八個銅板，放在罐子裡搖均勻，然後把這些東西全都撒在地上，每個角落都要撒。

收拾新家驚見銅板？別掃走，角落藏好寓意左右逢源

這些事情都做完以後，再進去掃地，記住喔，只能清理掉鹽跟米，至於那一百六十八個銅板，則要丟回房間的各個角落，床頭櫃下、衣櫥後面都可以塞一點，而床鋪下方尤其重要，一定要擺，據說這樣意謂著「到處都有錢」，可以讓住在屋裡的人左右逢源。若有訪客來家裡無意中撿到錢，可不能帶走唷，必須叫對方把錢放回去。

小姪子撿錢？瞬間制止，那是姑姑的財源，不能動

我還記得我小姪子來我家玩時，發現「寶藏」後很興奮地說：「姑姑，我撿到五塊錢耶！」我連忙說：「不行不行，那個不能撿！放回去！」那可是姑姑的滾滾財源呢，小屁孩別來破壞靈力呀。

【內容簡介】

「如果告訴你，我是酒店小姐，你會怎麼看我？」

卸下有色眼鏡，才能真正地凝視與理解，同理人的處境及選擇，看見社會結構的真實樣貌。

酒店小姐只是一群愛慕虛榮的拜金女？

她們的工作低三下四、傷風敗俗？

只靠出賣色相，根本沒有「專業」？

真 的 是 這 樣 嗎？如果你願意走進她們的人生，也許會有不同的想法。

席耶娜在二十五歲那年，踏入這個寄生於情慾上的世界。從日式酒店陪侍做到酒吧媽媽桑，一路走來，她看過、聽過太多或獵奇或魔幻的故事，甚至自己就是故事裡的主角。

本書忠實還原條通的昔日榮景，述說曾經的絕代風華；

分享日式酒店陪侍的專業與手腕、職業風險與情緒勞動；更真實道盡Covid-19大疫期間，八大行業被視為「疫情破口」、成為眾矢之的的壓力及辛酸。

邀請你！一同走進神祕的條通溫柔鄉，沉浸體會屬於黑夜的美麗與哀愁。

【作者簡介】

席耶娜

二十五歲進⼊條通擔任陪侍，三十歲開始獨當一面。

現為Bar NINE日式酒吧媽媽桑，「擒慾實驗所」創辦人兼講師，「台北市娛樂公關經紀職業工會」理事。

曾擔任Netflix電視劇《華燈初上》文化指導顧問。接受過多家新聞媒體專訪，並曾應大學院校、公司、Youtube和Podcast節目邀請，現身說法分享職業見聞與人生閱歷，傳授公關、人際溝通以及戀愛攻略。

二○一六年起，與「島內散步」合作條通文化導覽，帶領一般大眾體驗「夜的林森北」，場場爆滿，叫好叫座。與Podcast《好女人情場攻略》合作的線上課程亦獲得熱烈迴響。

多年來，持續為八大行業爭取權益，期盼撕去社會大眾對陪侍業的刻板標籤，看見行業的美麗與哀愁，給予更多理解與接納。

【故事撰寫】

李翠卿

曾任記者多年，現為自由文字工作者。