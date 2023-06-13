大陸婚鬧頻傳，時常有整過頭的情況，招來不少惡評，即便官方想要改變這項陋習，但似乎成效不彰。近日雲南發生2名伴娘被綁在電線桿上動彈不得，腳下還被扔鞭炮的離譜事件，畫面曝光後引爆網友怒火。

綜合陸媒報導，這起惡質婚鬧發生在雲南省曲靖市，本月9日2名伴娘被多位身穿西裝的伴郎用膠帶纏著雙手和腰部，固定在電線桿上，腳邊還被放置點燃的鞭炮。隨著鞭炮炸開，現場冒出大量濃煙，動彈不得的伴娘們無處可躲，只能轉頭露出驚慌神色，且鞭炮放了不只一次。

影片曝光後網友全氣炸了，紛紛留言砲轟「這是恐攻還是婚鬧」、「這叫欺負人，哪有這麼低俗的婚鬧」、「這種弄不好的話會出人命的」、「簡直是殺人行為了」；更有人砲轟新郎交友不慎，痛批伴郎心態可議，「有什麼樣的新郎就有什麼樣的朋友」、「穿著衣服的動物」。

隨著輿論愈演愈烈，一名當地攝影師直言早已見怪不怪，尤其是「麒麟、羅平、陸良、富源、沾益等很多地方都喜歡把人綁電線桿上」。一名擁有10多年資歷的婚禮策畫師則表示，將伴娘綁在電線桿上的行為是從外地學的，類似的短影音在5、6年前就有，有些新人覺得好玩就不會特意阻止，伴娘只要沒受傷也不會追究。