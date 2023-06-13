波蘭近日挖出一座埋有450具遺骸的亂葬崗，而這些死者大多都慘遭斬首，頭骨被放置在雙腿之間，嘴巴裡則含有一枚硬幣，考古團隊負責人指出，這些是19世紀「反吸血鬼儀式」的特徵，人們會挖出死者的遺體，砍下他們的頭部，以結束吸血鬼詛咒，防止他們死而復生。

Headless ‘vampire’ remains discovered in 1800s Polish mass grave site https://t.co/dBWwbfLEwb pic.twitter.com/dMgAZYHBPW — New York Post (@nypost) June 10, 2023

綜合外媒報導，波瀾一群工人在韋伊海羅沃縣（Wejherowo）的村莊盧齊諾（Luzino）進行街道擴建工程時，意外發現一處亂葬崗，裡面埋有450具骷髏，且大多都有被重新埋葬過的痕跡，更奇特的是，幾乎每一具骷髏都遭到斬首，頭骨被夾在雙腿之間，嘴巴裡則含有硬幣。

這次重大挖掘的負責人馬切伊（Maciej Stromski）指出，這些特徵都來自於19世紀的「反吸血鬼儀式」，骷髏的家屬將他們的遺體挖出後斬首，以結束吸血鬼詛咒，「當時的人們認為，如果死者的家人在葬禮後不久也過世了，就代表死者可能是吸血鬼，因此其他親屬會在遺體埋葬後再度挖開，將死者的頭砍下，放在雙腿之間。」

而有近20%到30%的骷髏，頭部、手臂和腿旁放有磚塊，嘴裡也含著硬幣，其中一枚可追溯至1846年，被認為是死者通往來世的貨幣。馬切伊透露，他們還發現了一個女性被斬首的例子，「一個孩子的頭骨被放在她的懷裡。」

無獨有偶，去年波蘭就曾發現一具女性「吸血鬼」的遺骸，她的脖子上方立著一把鐮刀，左腳的大腳趾被掛上鎖頭，以防止她死而復生。