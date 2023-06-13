近日大陸微博瘋傳一段影片，只見一名男子正把玩著一枚「金幣」，沒想到下秒突然彈出翅膀，展翅飛走，特殊外型引爆網友熱議。對此，專家表示這是一種名為「金梳龜甲」的昆蟲，身體中間就像是小金幣一般耀眼。

根據微博上流傳的影片可見，一隻金光閃閃的昆蟲停留在男子手上，只見牠整體呈現圓形，頭部及身體周圍隱隱透著金光，中間部分則擁有像是金塊一般耀眼奪目的身體，身形相當迷你，約莫僅1元硬幣大小。只見牠趁隙移動著步伐到男子指尖，接著兩側彈出翅膀，迅速飛向遠方。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「第一眼以為是黃金飾品」「乍看之下像假的，沒想到是真的」、「長得好貴的樣子」、「看牠飛走有種錢錢跑掉的失落感」。

對此就有專業網友指出，這是名為「金梳龜甲」（Aspidomorpha sanctaecrucis）的昆蟲，通常寄生在番薯及柚木等類型的植物上，因為體長僅1～2公分，很容易被忽略。普遍分布於大陸福建、廣東、廣西、四川、雲南等省分，孟加拉跟印度也看得到牠的蹤影。