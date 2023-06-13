白鷺也吃霸王餐！大陸重慶一間餐廳近日遭白鷺闖入，牠似乎相當熟悉店內環境，一到現場就直衝廚房，興奮地站到水箱上開始吃魚，就像是來到鳥類自助餐廳一樣自在，老闆見狀也沒有驅趕，霸氣讓牠「隨便吃」，結果最後還是報警將白鷺帶走，超展開的結局讓網友全都笑翻了。

根據陸媒報導，大陸重慶一隻白鷺闖入餐廳，從網路流傳的影片可見，牠熟門熟路地走進廚房，站在裝有新鮮魚貨的水箱上，就像是來到「自助餐廳」一樣低頭猛吃。老闆受訪表示，白鷺進到廚房後沒人阻擋，大家也隨便讓牠吃，等到大家都忙完了以後，才報警請警察來把白鷺帶走。

影片曝光後，引發網友熱烈討論，大家紛紛留言，「白鷺：幫你們嘗過了，這家店的魚很新鮮」、「吃霸王餐，被員警帶走了」、「土豪哥的自助餐，隨便吃不用給錢」、「客人來吃飯了為什麼要干涉？吃飯不給錢為什麼不報警？」、「白鷺：沒關係，我下次還來」、「看起來是慣犯啊」。

白鷺是大陸的三有保護動物，「三有」分別為有益、有重要經濟價值、有科學研究價值，白鷺活動範圍廣泛，非洲、歐洲中南部、西亞、中亞、東亞、東南亞、大洋洲等都有分布，在大陸主要分布於長江流域等地，會棲息於低海拔地區的湖泊、水塘、河口等水域。