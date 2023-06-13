大陸浙江一名王姓女子家住13樓，近日發現好幾隻蜜蜂突然從窗外飛進廚房，起初並不以為意，沒想到蜜蜂卻越聚越多，短短30分鐘就在廚房角落築出半個人高的巨型蜂巢，密集程度相當嚇人。

綜合陸媒報導，浙江省衢州市一名王姓女子10日發現，有數十隻蜜蜂突然飛進13樓住家，並且聚集在廚房一角，原本並不以為意，所以沒有特別理會，怎料半小時內就湧入成千上萬隻蜜蜂，在角落築出巨大蜂巢。

王女透露，自己也不知道為何蜜蜂會選在自家廚房築巢，過程中除了自己投餵時遭到螫傷，其他人並無受傷，「覺得這樣挺有意思的，就這樣子吧，暫時也不打算驅趕」。

影片曝光後隨即引爆網友熱議，紛紛留言直呼「蜜蜂每天飛13樓採蜜也太辛苦」、「這樣煮糖水的時候就可以有現成的蜂蜜了」、「蜜蜂分窩，蜂王飛出來，工蜂就跟著出來，小時候見過幾次，拿個布袋輕輕的把蜜蜂裝回去放箱子裡，以後就有蜂蜜吃了」；不過也有人看了頭皮發麻，「還是請消防人員處理一下吧」。