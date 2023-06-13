水也有年齡？大陸上海一名女子搭乘高鐵時，買到一瓶號稱「水齡16500±150年」的礦泉水，開玩笑調侃自己喝到「古董水」了，不過專家出面吐槽，認為這樣的說法並不科學。

根據《上游新聞》報導，大陸上海一名女子搭乘高鐵時，買了一瓶15元人民幣（約新台幣65元）的礦泉水，她仔細觀察包裝，發現上面的文字描述稱「水齡16500±150年」，讓她忍不住開玩笑直呼：「等於是在喝古董水啊！才15元一瓶，不貴不貴！」

女子將這個神奇發現PO到網路後引發熱議，有人認為廠商說法沒問題，「每一個水分子都是上古遺存，不管怎麼處理也是這樣的，這麼寫確實沒毛病。」但也有人提出質疑，認為廠商這是在欺騙消費者。

事後大陸記者採訪該礦泉水廠商，客服表示他們的水來自聖母峰的冰川水，下沉積聚於地下後，經過漫長的礦化過程，再通過聖母峰山腳下的泉眼湧至地表，出來的水大約是16500年，「為了方便儲存和運輸，經過殺菌後原水灌入並封裝。也就是說，你現在飲用的每一滴水，都是16500年前的。」而這個水齡是透過專家以科學方法檢測出來的。

不過自然資源部地質調查局水環所的郭先生不認同廠商的說法，他指出水的年齡有很多種測驗方法，碳十四就是其中一種，但無論哪種方法，測出來的都是水的表觀年齡，而不是絕對年齡，「因為水是流動的，在地層裡面的含水層可能很古老，如有年輕或年老的水補給，整個水的年齡情況就會不一樣。個人認為，拿著檢測報告就直接說水的年齡，是不科學的。」同時他也表示，水的年齡與健康水毫無關係，水的年齡只能代表這是比較乾淨的水，沒有受到現在的工業汙染。