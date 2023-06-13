巴西一對雙胞胎姊妹和一對雙胞胎兄弟交往，儘管自己同樣身為雙胞胎，卻仍會搞混另一半的身分，近日兩對情侶到健身房運動，原本妹妹以為站在姊姊身旁的是自己的男友，沒想到回頭一看，卻發現男友本尊在另一邊運動，讓她感到崩潰不已，直呼：「有一天他們交換了，我也不會發現！」

根據《每日星報》報導，巴西19歲雙胞胎姊妹蒂西亞（Leticia Lazzarin）和拉莉莎（Larissa）因為和一對雙胞胎兄弟盧卡斯（Lucas Orsato）與菲利浦（Filipe）交往而在網路上爆紅。近日妹妹拉莉莎在TikTok分享逗趣影片，稱自己有時候也會因為男友和他兄弟的「複製人長相」而感到崩潰不已。

從畫面中可以看到，姊姊蒂西亞正在健身器材前和一名男子聊天，拉莉莎十分肯定，站在姊姊身旁的就是她的男友菲利浦，然而當鏡頭一轉卻讓她非常困惑，因為有一名長得一模一樣的男子正在另一邊專注地健身，讓拉莉莎崩潰直呼：「他們實在太像了！或許有一天他們交換了，我和姊姊也不會注意到。」

影片引發網友熱議，截至目前為止，觀看次數已經超過1260萬，不少人也和拉莉莎一樣困惑，「我無法想像如果這兩對情侶又生下兩對雙胞胎會是什麼場面」、「所以到底是誰的男友站在那裡？」、「妳們的雙胞胎男友一定跟妳們一樣困惑」，還有人幫忙想出辨認身分的辦法，「兩對情侶分別戴上不同款式的手環或戒指，就能輕鬆區分自己的另一半到底是誰了」。