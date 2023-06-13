美國一名女子日前在家中休息時，看到天花板突然鑽出一條蛇，緊緊纏繞在吊扇上方，讓她害怕不已，但當蛇試圖移動時，卻不斷遭扇葉攻擊，蛇頭上下震動，場面瞬間變得有些滑稽，怎料下秒竟樂極生悲，蛇突然被扇葉打飛，整個身體朝女子的方向飛撲，讓她嚇到拔腿就跑。

根據外媒報導，美國阿拉巴馬州女子嘉西亞（Lupita Garcia）日前發現有一條蛇從天花板的破洞中鑽出，並緊緊纏繞在吊扇上，嚇得她急忙拿出手機拍攝，不過這條蛇似乎被困在上方，想要移動卻不斷被轉動的扇葉打到後彈開，蛇頭以極高的頻率上下震動，原本恐怖的氣氛逐漸演變成滑稽場面。

然而下一秒劇情又出現大反轉，這條蛇突然被扇葉打飛，整個身體朝嘉西亞的方向飛撲而來，從混亂的畫面來看，可以得知她受到極大的驚嚇，急忙跑開。不過嘉西亞事後也透露，這條蛇神奇地沒有受到任何傷害，平安地離開了她家。

嘉西亞還把這段影片上傳到TikTok，瞬間吸引大批網友關注，截至目前為止，觀看次數已經突破9100萬，儘管網友們都隔著手機螢幕，卻還是被蛇飛撲而來的場面給嚇壞了，「嚇得我差點把手機丟了！」、「如果是我肯定當場去世，我超怕蛇！」、「我一開始還在笑，後面就嚇到尖叫了」、「還好我按了暫停，不然蛇就要飛到我身上了！」、「解鎖了新的恐懼」、「牠飛過來的時候我靈魂出竅了」。