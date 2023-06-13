古代封建社會，帝王為了擴張領土，或是爭奪權力、金錢，不惜發動戰爭，而在火藥還沒發明的冷兵器時代，弓箭一直是重要的遠程攻擊武器。不過外界不免好奇，兩軍交戰時，為何弓箭手都是朝天空放箭，而非直射？事實上背後原因很簡單。

根據《新浪網》報導，在不少以古代戰爭為題材的影視作品中，經常看見弓箭手以斜射的方式消滅敵軍力量，關鍵原因在於，當重力和空氣阻力不變的情況下，物體以一定速度拋出，和平行地面成45度角時，射程最遠，又能夠越過拿著盾牌防護的敵軍，由上而下更有力地射殺敵人。

反之，如果是直射的話，不僅容易射傷自己人，加上受到空氣阻力的影響，作用力較小，若遇到掩體阻擋，根本無法起到火力壓制。只有斜射才能突破敵人的守備障礙；同時透過萬箭齊發的陣仗，對敵人形成威嚇，進而減緩進攻力道，達到牽制的效果。

一些弓箭手甚至會將毒物塗抹在箭頭上，提高殺傷力，不過毒藥煉製的成本太高，因此並不常見，取而代之的是「金汁」（人類或是動物的排泄物）的廣大利用，畢竟金汁取之不盡、用之不竭，且屎尿內含有大量的細菌，一旦沾染到傷口，就會造成致命性的感染，雖然沒有毒藥那麼快見到效果，但最終結果都一樣，致死率相當高。