近日大陸一名母親開車載著女兒去修車廠，沒想到下車時竟直接從駕駛座關閉後座車窗，沒留意到女兒當時正探頭向車外張望，結果車窗直接夾住女童脖子，好不容易發現後，該名媽媽第一時間不是放下車窗，而是逕自打開車門，讓女兒處境更加雪上加霜，所幸在路人幫助下，女童才得以脫困，畫面曝光後網友全氣炸了。

綜合陸媒報導，這起離譜事件發生在本月7日傍晚，透過修車廠監視器畫面可見，當時女子將車駛進廠內後，沒留意到後座的女兒正探頭向車外張望，就直接關上車窗，導致女兒脖子被車窗狠狠夾住，整張臉脹紅，連哭也哭不出聲音。

直到現場有民眾發現女童被車窗夾住，女子這才驚覺出事了，其餘眾人也衝上前協助，但女子第一時間不是立刻放下車窗，而是驚慌得打開女兒所在的後座車門，接著再急忙爬進車內放下車窗，但沒能成功，直到又進入車內第二次操作，女兒才得以脫困，並於車窗搖下的同時放聲痛哭。

驚險畫面曝光後網友全氣炸了，紛紛留言砲轟「居然開車門」、「原本孩子的腳還能支撐一下，開門後直接拉懸空了」、「在那邊弄半天都弄不開車窗」、「這樣的家長真是氣死人了，一沒有安全意識，二思路遲鈍，三行動遲緩，要是沒有好心路人，孩子真是冤死了」；也有人提醒為了孩子安全，一定要裝設兒童座椅，千萬不要存僥倖心態。