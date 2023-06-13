「荊軻刺秦王」是歷史上最著名的刺殺事件之一，荊軻受命刺殺秦王，未料圖窮匕見時，秦王因為劍太長拔不出，而差點命喪匕首下，這時一名御醫靈光乍現，將身上背著的藥囊朝荊軻丟過去，瞬間扭轉局勢、替秦王解圍，最終成功拿下荊軻，刺殺事件也宣告失敗。

大陸河南大學文學院教授王立群表示，根據《史記．刺客列傳》記載，公元前227年，荊軻受燕太子丹派遣，前往秦國刺殺秦王嬴政，當時圖窮匕見，荊軻抓住秦王的袖子就要刺殺，秦王拚命掙脫弄斷衣袖後起身，接著圍著柱子不斷奔跑，荊軻則跟在後面追逐。

大臣們雖然在殿上，但因規定沒有攜帶兵器，而有攜帶兵器的武士則在殿下，沒有皇帝的詔令也不得上殿，於是全場的人只能眼睜睜看著刺殺事件發生，秦王雖然想拔出佩帶在腰間的劍，卻因為劍太長拔不出，只好繼續繞柱子躲避；就在驚險時刻，御醫夏無且（ㄐㄩ）把身上背的藥囊扔了出去，荊軻被意料之外的東西嚇一跳，伸手阻擋，秦王瞬間和他拉開安全距離。

群臣一看時機正好，立刻大喊：「王負劍！」秦王便把腰間的劍推到背上，順利拔出，一回頭就砍斷荊軻的左腿，荊軻倒地後仍不死心，把匕首扔向秦王，不過沒有命中，刺在一旁的銅柱上，刺殺計畫宣告失敗，荊軻也被武士殺死。

因為夏無且救了秦王一命，立下大功，秦王賞賜黃金兩百鎰（二十兩或二十四兩為一鎰），並稱「無且愛我，乃以藥囊提荊軻也。」然而夏無且在醫術方面沒有突出表現，僅因為這一次事件而留名歷史。