馬來西亞一對情侶原本已經論及婚嫁，但做完婚前健康檢查後，發現兩人都是地中海貧血的帶原者，因為這是一種遺傳性血液疾病，若兩人生孩子，將有很大的機率也患有地中海貧血，最終在冷靜討論後，這對情侶只能選擇忍痛分手。

Me: “please remember that i love you, so much.”

Him: “And i want you to know that i love you too, so much. We expect nothing but happiness. But this is the best that we should do; for us, for our future children, for our family and friends, for everyone.” — Farra Diana (@FarraDiana_) May 27, 2023

根據外媒報導，馬來西亞女醫生法拉（Farra Diana）透露，未婚夫在兩人談戀愛時就曾告訴她，他是地中海貧血的帶原者，不過法拉認為自己很健康，所以沒有做過任何檢查，直到兩人訂婚一年、已經論及婚嫁時，她才為了保險起見去做婚前健康檢查，未料竟發現自己也是地中海貧血的帶原者，讓兩人都感到十分震驚和不知所措。

法拉指出，地中海貧血是遺傳性的血液疾病，如果兩人結婚，生下來的孩子有地中海貧血的機率將大幅提升，「我們兩個都無法承受這種不確定性。」因為法拉和未婚夫曾照顧過地中海貧血的病童，每晚都必須替他們輸血，這些病童才得以延續生命。

法拉和未婚夫討論了幾個月，雖然希望會有奇蹟出現，但仍認為他們不能因為自私而傷害到孩子，未婚夫更直言：「我們能相識相愛就是一種幸福，但我們的寶寶未來會很可憐。」最終兩人決定和平分手。

法拉將和未婚夫分手的心路歷程都分享在推特上，不少人替他們感到惋惜，「希望你們雙方都能找到屬於彼此的幸福」、「請堅強，命運會有最好的安排」、「很遺憾你們經歷這樣的打擊，希望時間能化解你們的悲傷」；也有人表示，法拉和未婚夫可以用領養取代自己生孩子，就能避免他們擔心的疾病問題。