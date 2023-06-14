泰國寺廟近日出現謎樣怪蛇，在信徒們敬拜完蛇神那伽，走出寺廟準備離開時，外面的草地上突然出現一條黑黃相間花紋的蛇，牠將自己繞成一個圓圈，並展示華麗的「地板動作」不斷翻滾，一下露出背紋、一下露出白色肚皮，詭異的行為讓眾人嘖嘖稱奇。

根據外媒報導，泰國那空拍儂府（Nakhon Phanom）一處寺廟近日舉行宗教活動，儀式結束後，信徒們紛紛走出寺廟，未料竟在外面的草地上發現一條寮國白環蛇（Laotian wolf snake），牠並未被經過身邊的人們嚇到，反而突然開始展示「才藝表演」，讓大家忍不住駐足觀看。

從網路流傳的影片可以看到，這條蛇在地上將自己繞成一個圓圈，隨後以極快的速度在原地翻滾轉動，一下露出背上的黑黃相間花紋，一下又露出白色的肚皮，炫目的「地板動作」讓人眼花撩亂。

信徒阿婕薩圖（Uraiwan Arjsattoo）受訪透露，當天寺廟進行的宗教儀式，是向蛇神那伽供奉食物與鮮花，沒想到結束後竟看到這條蛇出現，在寺廟外表演長達1分鐘後，才在眾人困惑且驚訝的目光下離開，神奇的巧合讓阿婕薩圖深信蛇是為了眾信徒而來，「牠給我們跳了一段感謝舞，因為牠對我們的敬拜很滿意。」

寮國白環蛇是一種無毒蛇類，主要分布在寮國、柬埔寨、越南、泰國、馬來西亞以及大陸雲南地區；報導指出，蛇經常做出類似於「裝死」的行為，以躲避掠食者的威脅，因為掠食者更喜歡獵捕活的獵物，並認為牠所跳的「感謝舞」也是蛇為了躲避信徒而做出的防禦行為。