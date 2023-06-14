國外一名男子留了一頭辮子，卻長達6年沒有洗，近日他的女友受不了，決定拍下幫男友洗頭的過程，只見他的頭髮浸泡到水後，乾淨的水瞬間變混濁，過程相當紓壓，影片累積1300萬觀看次數。

艾莉莎（Alessa）近日在抖音提到，她的男友留髒辮長達6年，而髒辮平時只需清潔頭皮，每隔幾個月再做大清潔，去除頭髮的油脂和汙垢，還能幫助消除毛躁問題，但男友已長達6年沒清洗，讓她再也忍受不了，近日決定幫男友洗頭。

艾莉莎先讓男友頭髮泡進水桶，再依序倒入小蘇打、檸檬汁和蘋果醋，髒辮浸在泡泡中，乾淨的水瞬間變黑，她重複幫男友洗了3次，頭髮才大致清潔，她之後拿出洗髮精與護髮乳做最後清潔，男友的頭髮才完全乾淨。

美國紐約紀念史隆．凱特琳癌症研究中心皮膚科羅西醫生（Anthony Rossi）提到，頭髮清洗頻率取決於髮型、髮質、頭皮出油程度及活動量，過於頻繁恐會造成頭髮乾燥與暗沉，但長期不洗又會累積油脂、皮屑與異味，建議至少間隔2到3天洗一次頭，而有些人頭髮捲曲、髮質比較乾燥，則建議每隔5到7天清洗一次。