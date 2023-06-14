大自然每天都在發生驚險刺激的獵捕場面。國外一名嚮導帶領團員在南非一處禁獵區中觀察野豹母子，發現一隻迷路小鵝誤闖幼豹眼前，雙方隨即展開一場激烈的追逐戰，過程中小鵝數度裝死，都被幼豹給抓了回來，正當大家都認為牠必死無疑時，幸運女神卻突然降臨，讓牠順利逃過一劫。

YouTube頻道「Latest Sightings」近日分享一段影片，由嚮導索姆斯（Benji Solms）拍攝於南非瑟隆德拉禁獵區（Serondella Game Lodge），當時一隻母豹正在乾涸的河床上捕獵，幼豹也跟在媽媽身旁，不斷在河床上跑來跑去；隨後，一群不知道前方危險的小鵝也來到河床，直直朝這對豹母子的方向前進，幼豹注意到突如其來的「訪客」，趴在河床凹陷處埋伏。

小鵝們很快就躲進一處茂密的灌木叢中，卻有一隻不合群的小鵝，跑到寬廣的河床上，埋伏已久的幼豹見時機正好，立刻撲了上來，小鵝雖然躲進索姆斯一行人的汽車底下，但不久後又從另一邊出來，幼豹早已預判，一看到小鵝就馬上叼入口中、把牠抓走。

小鵝發現自己身處險境，急忙裝死，幼豹疑惑地把牠放到地上，牠卻一碰到地就光速逃跑，幼豹也反應神速地追了上來，過程中小鵝數度裝死，但幼豹不再輕易上當，把牠緊緊咬在口中並帶到樹上。

索姆斯和其他人都認為小鵝必死無疑，但幸運女神似乎站在小鵝那邊，下秒牠就從樹上摔落，剛掉到地上時，小鵝仍努力裝死，幼豹也反常地沒有動靜，只是用眼神注視著牠，小鵝似乎確認危機解除，迅速跳起身跑進其他兄弟姊妹躲藏的灌木叢中，讓幼豹再也找不到牠的身影，順利逃過一劫。