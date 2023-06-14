日本一名男子的父母相繼過世，他繼承4000萬日圓（約新台幣876萬元）遺產，於是決定做投資，財產一口氣增加到12億日圓（約新台幣2.6億），卻開始過起紙醉金迷的生活，還掉進詐騙集團的圈套裡，如今變得身無分文，只能靠吃香蕉過活。

根據日媒「日刊SPA！」報導，一名化名「Yoshi」的34歲男子近日分享自身經歷，讀高中時母親過世，上大學後父親也撒手人寰，因而繼承4000萬日圓（約新台幣876萬元）遺產，他知道若沒有理財，這筆錢很快就會花光，於是開始學習投資。

Yoshi研讀投資文章、參考名人的投資方法，在虛擬貨幣市場大有斬獲，財產增加至12億日圓（約新台幣2.6億），他從此對生活沒了目標，每天過得紙醉金迷，存款更是被他花到剩7億日圓（約新台幣1.5億），25歲前他從未有性經驗，但自從有了錢後，身邊就出現許多異性，期間與300位女性發生關係，但每段戀情都維持不久。

Yoshi流連於酒吧時，認識了一名「投資家」，對方分享一項投資標的，宣稱只需2個月就能獲利1.5倍，Yoshi花重本投資，沒想到卻是一場騙局，他一夕之間失去一切，崩潰到整天喝酒解悶，只能靠吃香蕉度日，不過如今他又重新振作，活用過去與女性打交道的經驗，以「戀愛顧問」的身分東山再起，也分享自己的故事，鼓勵民眾遇到挫折別輕易放棄。