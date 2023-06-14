秦朝權臣趙高、北宋宰相蔡京、清朝權臣和珅都是歷史上鼎鼎有名的貪官，然而他們都備受皇帝寵愛與重用，為何古代不少皇帝都愛用貪官呢？大陸歷史學者指出，其實背後隱藏著皇帝的私心，這些貪官不但有一身容易掌握的把柄，還懂得諂媚、哄人開心，更重要的是，如果皇帝有不想親手做的事情，就能派他們代替自己完成，如果出了問題，再把這些貪官推出來背黑鍋。

大陸歷史學者紀連海指出，寵用貪官其實是皇帝的一種手段，皇帝每天忙著處理天下大事，貪官雖然全身上下都是缺點，卻也可以看作是他們的把柄，很容易就能利用，將其作為自己手中的棋子，不管這些貪官怎麼鬧，畢竟把柄都還在皇帝手上，官場之路是否能被提拔也全憑皇帝一句話，自然不敢做出太超過的事情。

為了讓仕途能夠更加順利，這些貪官也會緊抱皇帝大腿，想方設法哄他開心，皇帝在馬屁諂媚之下，就算知道對方是個人品不怎樣的貪官，心情也難免會變得愉悅。

除此之外，有好多壞事皇帝不方便自己做，否則可能嚴重影響名聲，這時皇帝就會將任務指派給貪官，要求他們代替自己完成，比如清朝乾隆時期的權臣兼貪官和珅，就在短短幾年內，幫乾隆把空虛的國庫變得飽滿。皇帝把所有得罪人的事都交給貪官做，最後如果出了問題，也能輕鬆無負擔地把他們推出去背黑鍋。