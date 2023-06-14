大陸湖北一名男子離家半個月，未料近日回到家後，發現臥室多出3隻小貓頭鷹，待在他的床上一動也不動，周圍全是鳥屎，男子看了非常詫異，隨後將小貓頭鷹放置窗邊，讓母鳥自己來認領，此事曝光後，不少網友笑說「只是出遠門，家就被偷了」。

綜合陸媒報導，湖北恩施一名高姓屋主先前出遠門，長達半個月沒有回家，離開前他還特地確認是否有關好門窗，未料近日回到家後，發現臥室竟出現3隻小貓頭鷹，牠們似乎待在房子非常久，周圍全是鳥屎，看到有人靠近瞬間定格。

高姓屋主提到，他打開房門就與貓頭鷹對視，當下非常尷尬，由於他家附近都是山，所以出現野生動物並不奇怪，但他外出時確實有鎖好門窗，之後發現其中一個空調管道沒有封住，推測貓頭鷹媽媽從管道跑進家裡下蛋，而屋內溫暖又安全，所以才沒離開。

高姓屋主之後用毛巾包裹小貓頭鷹，將牠們放置於窗台，沒多久貓頭鷹媽媽就現身，把幼鳥都帶走了。影片在網路上瘋傳，不少網友笑說「怎麼回事，出趟門回來家被偷了」、「幸好只是半個月，時間再長一點，家就要被貓頭鷹霸佔了、「真的是大眼對小眼」。