菲律賓一名男子近日到香港旅遊，在一間水族館內發現翻肚的鯊魚，嚇得他以為鯊魚死掉了，正準備通知館內工作人員時，突然看到玻璃上貼著一張告示，原來這隻鯊魚只是在睡覺，並不是真的死掉，男子才鬆了一口氣，並將這隻鯊魚「睡到併軌」的畫面分享到網路上。

根據外媒報導，菲律賓男網友「@_efhraim」近日到香港旅遊，前往香港海洋公園的巨型鯊魚館「尋鯊探秘」參觀，結果竟看到一隻在角落仰躺翻肚的帶紋長鬚貓鯊，PO主嚇壞了，以為這隻貓鯊死掉了，正準備通知水族館工作人員時，卻看到玻璃上貼著一張告示，上面以貓鯊的口吻寫道：「我沒有死掉啦！只是在睡覺。」旁邊還畫了一張Q版的貓鯊睡覺圖，PO主才終於放心，忍不住笑了出來。

影片曝光後吸引大批網友關注，截至目前為止，觀看次數已經超過350萬，網友們也都覺得逗趣不已，紛紛留言，「看了3天還是沒動」、「怪不得名字叫睡衣鯊（帶紋長鬚貓鯊英文名為Pyjama Shark）」、「居然還有告示，看來之前有很多遊客通報過了」、「睡覺的圖也畫得太像了哈哈哈」、「真不敬業，上班竟敢睡覺摸魚」。

帶紋長鬚貓鯊是南非沿海水域特有的貓鯊，背上有數條粗且平行的深色條紋；帶紋長鬚貓鯊主要在夜間活動，一天大部分時間會藏在洞穴或岩縫中，晚上才會出沒、積極覓食。