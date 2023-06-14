英國一名22歲女子與大她12歲男友相戀，兩人認識1年就決定結婚，儘管知道男方患有擴張型心肌病，正在等待器官移植，她依舊決定嫁給對方，但經過兩次手術，丈夫仍在今年3月離世，讓女子難過不已，近日決定變賣房產環遊世界，並與器官捐贈受助者見面。

根據《鏡報》報導，22歲伊澤貝爾（Isobel Barnes）在工作上認識大她12歲的盧克（Luke Barnes），兩人相戀1年就決定結婚，並在2022年6月完成婚禮，不過盧克其實早在2019年，就被診斷出患有擴張型心肌病（Dilated cardiomyopathy），健康狀況持續惡化，在2022年3月列入心臟移植等待名單中，但伊澤貝爾完全不在乎，依舊決定與盧克在一起。

未料兩人婚後僅3個月，盧克的狀況急速惡化，只能住進醫院等待匹配的心臟，歷經兩次配對失敗，盧克引發大量出血與多重器官衰竭，最終於2023年3月17日離世，伊澤貝爾傷心不已，她知道盧克生前最喜歡旅遊，於是她決定變賣房產，代替盧克完成環遊世界的夢想，由於夫妻倆並未有固定收入，這筆錢也成為她最後的希望。

伊澤貝爾表示，自從盧克離開後，無論誰陪在她身邊，都無法平撫她喪夫的悲傷，因此決定環遊世界，先去峇里島慶祝兩人的結婚1周年紀念日，之後計畫前往澳洲，因為她曾在臉書認識許多成功獲得器官移植的受助者，希望可以分享盧克與受助者的故事，改變人們對器官捐贈的看法，也鼓勵民眾積極捐血。