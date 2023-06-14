大陸一名女子日前睡覺時，竟慘遭蜈蚣咬傷，整個嘴唇又麻又痛，還瞬間腫成「香腸」，讓女子瞬間被痛醒，她急忙用肥皂簡單清理傷口，就前往醫院治療，所幸狀況逐漸好轉，女子也提醒其他人，如果被蜈蚣咬傷，要盡快就醫，因為蜈蚣具有毒性，可能引發過敏性休克。

綜合陸媒報導，這起事件發生在本月12日，江蘇常州一名女子在家裡睡覺，突然感覺嘴唇一陣刺痛，醒來看到棉被上有一隻蜈蚣，判斷自己應該是被蜈蚣咬了，因為本身就是學醫的，所以比較了解被蜈蚣咬傷後的處理方法，她先用肥皂清洗傷口，接著就前往醫院急診治療，狀況也在就醫後逐漸好轉。

女子受訪透露，她的住家位於2樓，周遭有較多樹木，因此蚊蟲也比較多，當時她才被咬不到幾秒鐘，嘴唇就瞬間腫了起來，像是「香腸」一樣，還有發黑的跡象，嘴巴變得疼痛且麻木，同時伴隨著胸悶的症狀，她也提醒其他人，如果被蜈蚣咬傷，一定要盡快就醫，因為蜈蚣具有毒性，會引起過敏性休克，加上最近端午節將近，在家要做好防蟲的準備。

新聞曝光後，立刻引發網友熱議，大家紛紛留言，「好消息：做夢夢見有人親我，壞消息：是現實中的蜈蚣親的」、「最擔心的事情發生了」、「還好沒爬嘴裡去」、「夏天睡覺架蚊帳還是有好處的，不僅防蚊還防蟲」、「上次被一條很小的蜈蚣咬到了背，一下子整個背都麻了！」