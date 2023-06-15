比利時一名45歲男子近日「假死」，妻小也幫忙一起騙，親友得知死訊後非常難過，結果葬禮當天，他搭乘直升機抵達會場，當著眾人的面走下飛機，有些人馬上過去擁抱他，有些人則是呆愣在原地，此事曝光後，在網路上引發討論。

根據《每日郵報》報導，45歲的貝爾騰（David Baerten）發現親友之間的感情變淡，他提到先前家人舉辦活動時，經常沒被邀請，感覺像是遭遺忘了，彼此的感情逐漸疏遠，「我想給他們上一課，不要等到別人死了，才去見最後一面」。

貝爾騰串通妻小配合他的假死計畫，女兒先是在臉書發布父親的死訊，寫下「安息吧，爸爸！我永遠不會停止對你的思念。為何人生如此不公？為什麼是你？你就快當爺爺了，還有大好的人生要過。」其他親友得知後，都感到非常難過。

喪禮當天親友齊聚一堂，未料貝爾騰卻帶著一組攝影人員，搭乘直升機抵達現場，所有人看到後都很吃驚，有些人見到貝爾騰後，馬上跑過去擁抱他，不過有些人則愣在原地。貝爾騰提到，做了這場假死惡作劇後，他確實與一些親友有更多聯繫了，「證明誰才是真正關心我的人，有些沒來參加喪禮的親友，也開始與我聯絡」。

現場的畫面被分享至抖音，累積150萬觀看次數，有些網友認為，確實可以用這種方式認清朋友，但多數人則覺得玩笑開過頭，「這會傷到真正愛你的人，如果我是親友，會很不開心」、「這種惡作劇比死亡更糟糕」、「坦白說，我相信會有因果報應」。