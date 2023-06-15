馬來西亞一名28歲男子透過抖音認識大他34歲的「真愛」，兩人在2022年結婚，儘管年紀差很多，但並未成為阻礙，女方甚至大讚，丈夫很有耐心及責任感，希望對方會是她最後一任伴侶，而她在前兩段婚姻中育有10名孩子，如今還有22名孫子與1名曾孫。

綜合馬媒報導，28歲薩巴翰（Sabahan Muhamad Amin Jumdail）2021年滑抖音時，看到62歲羅凱亞（Rokiah Samat）的個人簡介，覺得非常有趣，因此主動聯繫想當朋友，兩人雖然差了34歲，但個性卻很契合，薩巴翰最終愛上羅凱亞並勇敢告白。

薩巴翰是一名美容產品代理商，與羅凱亞陷入熱戀後，在2022年1月10日生日當天安排女友與父母見面，而家人並沒有反對這場戀情，兩人於同年6月訂婚，3個月後就結婚了，近日在抖音分享他們的愛情故事，獲得許多網友祝福。

羅凱亞提到，她曾經結過2次婚，她與第一任丈夫在1977年結婚，婚姻維持40年，但最終以離婚收場，而第二段婚姻僅維持2年，前兩段婚姻中她育有10個孩子，如今孩子都長大成家，所以她還有22名孫子與1名曾孫，「雖然薩巴翰小我很多歲，但他可以照顧我到生命的盡頭，希望這是我最後一段婚姻」。

不少人也質疑薩巴翰的感情，他則表示，娶羅凱亞並沒有任何目的，更大讚妻子在各方面都很優秀，而且做事很體貼又細心，「她還是一名厲害的廚師，雖然我們年紀差很多，但生活過得非常平靜，我們真的很幸福，她是我的靈魂伴侶」。