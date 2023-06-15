大陸江西一名主人日前買了一隻灰色母兔，未料養沒多久，兔子在20天內生下18隻幼崽，主人看到兔子「無性生殖」非常困惑，因為家中根本沒有飼養公兔，隨後聯繫前飼主，得知母兔曾與另一隻公兔養在一起。

根據《星視頻》報導，江西南昌一名胡姓飼主日前買了雌性灰兔，家中只有這一隻兔子，但牠竟在20天內生下兩窩幼兔，數量總共18隻，飼主看了非常困惑，提到母兔一直都待在籠子裡，從未與其他兔子接觸，為了瞭解原因便向專家求助。

大陸南昌大學生命科學學院副教授王尚洪提到，兔子1年可以產多胎，懷孕方式較特殊，是交配後才刺激排卵，一般精子在母體內可以存活1天，推測母兔在被購買前就已懷孕，孕期又與公兔交配，到了新環境後提前生產。

胡姓飼主得知可能原因後，於是致電賣兔子給她的前飼主，對方表示當初他養兔子時，就是買了一公一母，由於無力再照顧母兔，所以才賣給有緣人，也就是說母兔在送到胡姓飼主家前曾與公兔交配，再度懷孕才會連生兩窩。