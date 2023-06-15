大陸浙江一名男子出車禍後患精神疾病，女友依舊不離不棄，兩人還結婚生子，但孩子出生後不久，妻子就提出離婚，男子並未挽留，並同意支付孩子的撫養費，未料男子的母親帶孫外出時，鄰居隨口說「孩子跟爸爸長得不像」，她頓時心中警鈴大響，於是說服兒子做親子鑑定，沒想到兩人真的沒血緣關係。

根據《星視頻》報導，居住在浙江浦江的阿健（化名）與女友阿鎖相戀後交往，期間他出了交通事故，導致患上精神疾病，被醫師鑑定為精神殘疾三級，雖然身體出現問題，但阿鎖並不在乎，堅持與阿健結婚，隔年生下兒子小陽。

未料孩子出生沒多久，阿鎖就要求離婚，雙方約定兒子由阿鎖撫養，而阿健每個月必須支付撫養費，直到兒子成年為止，夫妻倆在婚內共同購買了一間房子，房產歸兒子所有，阿鎖則享有永久居住權，另外還有一輛轎車也登記在阿鎖名下。

阿健母親一天帶孫外出，鄰居聊天時隨口說了「小陽和阿健長得不像」，她頓時覺得不對勁，於是帶父子倆到醫院做親子鑑定，沒想到結果顯示，阿健並非小陽的生父，阿健母親得知後非常崩潰，說「老婆沒了，錢沒了，就連房子也沒了」。

浦江縣法院近日啟動再審程序，對阿健與阿鎖結婚期間購買的房產、車輛，按照共同財產的總金額進行合理分割，最終判決阿鎖需向阿健支付68萬元人民幣（約新台幣290萬元）。