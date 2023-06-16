時代更替，許多婚俗早已改變，不過結婚金飾仍是聘禮中重要的一環，除了象徵幸福、金玉良緣，對外也能展示新人家族財力。不過大陸廣東一名土豪網紅的結婚典禮上，卻出現新娘身上掛滿金手鐲，且金飾多到將整張臉都蓋住，超浮誇排場引爆熱議。不過如今有網友出面打臉，指出這幕豪奢畫面是有人惡搞P圖。

廣東瘋傳一幕浮誇的結婚排場，畫面中可見，一對新人正準備向長輩敬茶，但照片中的新娘不僅全身掛買金飾，就連整張臉也全被蓋住。照片曝光後有網友質疑，金飾是有重量的，這樣掛滿全身，新娘必須要有強勁的肌肉量，否則不可能在承受如此重量之下還可以站得穩，質疑照片的真實性。

隨著現場照片流出，整起事件也真相大白，原來新娘頸部前後只掛滿60個金手鐲，雖然上半身確實是被金飾蓋住，不過臉蛋依然清晰可見，沒被金飾「淹沒」，先前在網路上瘋傳的照片僅是遭人惡搞P圖。

該名新娘事後也透露，身上的金飾都是親戚送的，當時戴著大量金飾逐桌敬酒，確實相當疲憊，並沒有外界想像得輕鬆。不少網友看到後則紛紛留言表示「兩人結婚打包了一個金店」、「真是家底豐厚啊」；不過也有人解釋，當地風俗是新人不收紅包，但親友會贈送金飾以示祝福，「這一滿身的金飾說明了新郎及新娘的人脈如何」、「這是長輩承認家庭新成員的儀式，大多會送上一對黃金，寓意兩情相悅、情比金堅」。