泰國一名男子買彩券幸運刮中2400萬泰銖（約2126萬元新台幣）的一等獎後，決定大設酒席來「還願」，不過讓人詫異的是，他竟然選在家鄉墓地席開200多桌「謝鬼」，還歡迎村民打包，消息一出引發熱議。

根據《泰國頭條新聞》報導，春武里府（Trai Khunnathan）一位村民買彩券，幸運刮中價值高達2400萬泰銖（約2126萬元新台幣）的一等獎，便按照當地習俗，在附近墓地席開200桌宴請鬼魂。報導指出，凡是在當地許願並中獎的村民，都會播放露天電影或舉辦各式活動和「親朋好友的鬼魂們」同歡，得獎金額若是破萬，則會辦桌請鬼魂吃飯。

52歲團膳業者阿南（Anan Bamrungpruek）表示，該名一等獎幸運得主拿出24萬泰銖（約新台幣21.2萬元）獎金席開200桌，每桌預算為1200泰銖（約新台幣1062元），共有冷盤、炒飯、燉雞、炸肉排、泰式蒸魚、湯品及甜品等8道菜色。阿南透露，對方是依照當地習俗還願，「歡迎村民和清寒家庭前來打包」。

無獨有偶，春武里府去年也有2名女子幸運中獎，事後同樣依照習俗豪砸30萬泰銖（約新台幣26萬元），在當地的墓園宴請逾5000多名墳墓主，不僅將墓地設計成日本庭園，還準備日式便當招待鬼魂。