動物也嗑嗨了！斯洛伐克一名農夫發現田裡出現200多隻天鵝，詭異的是，牠們看起來非常睏，走路搖搖晃晃像醉漢，讓他感到非常困惑，仔細一看才驚覺，天鵝誤吃罌粟花，集體染上毒癮，農夫趕緊通報相關單位，把天鵝送至安全的地方「勒戒」。

Swans in Slovakia found a poppy field and munched on the opium-producing plants to their hearts' content for months 🦢 pic.twitter.com/6uVXeis6g4 — DW News (@dwnews) June 14, 2023

綜合外媒報導，斯洛伐克（Slovakia）一名農夫帕姆（Balints Pam）在科馬爾諾（Komarno）種植罌粟花與油菜籽，未料從今年2月開始，他就發現農地附近出現許多天鵝，一開始只有幾十隻，如今卻多達200隻，而且天鵝走起路來總是不穩，甚至飛不起來。

帕姆提到，天鵝似乎把罌粟花跟油菜籽搞混，導致牠們意外染上毒癮，「吸引天鵝的應該不是罌粟花，而是大雨過後，罌粟花田形成許多大水坑，對於水禽來說，水坑是食物的來源」，天鵝誤食導致麻醉中毒效果，因此無法飛翔、感到疲倦，容易成為捕食者的目標。

帕姆表示，天鵝就算少量食用罌粟花也會中毒，其中有數十隻天鵝因服用過量死亡，此事獲得當地動保人士關注，趕緊前往農地提供協助，所幸天鵝嗑藥嗑到昏昏沉沉，所以容易被捕捉，之後被送往其他地方「勒戒」，而天鵝在4個月內，摧毀5公頃大罌粟花田，導致農夫損失1萬歐元（約新台幣33萬）。

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