近日網路上瘋傳一段駭人影片，一名泰國女子蹲坐在池邊，手裡拿著麵包餵食烏龜，沒想到下秒突然從水面下竄出「巨型水怪」想分一杯羹，將女子嚇得花容失色，放聲尖叫，畫面曝光後引爆熱議。

畫面中可見，一名身材纖細的女子拿著麵包正在餵食烏龜，一旁的鳥類也虎視眈眈地想上前分食，絲毫沒察覺女子左手邊有一隻「巨型水怪」迅速游來，下秒甚至以迅雷不及掩耳的速度衝出水面搶食，強勁的力道不僅將烏龜當場撞飛，女子也被嚇得花容失色，沒餵完的麵包則散落一地。

原以為是鱷魚出沒，仔細一看才發現這隻巨型水怪其實是「澤巨蜥」，又稱水巨蜥、圓鼻巨蜥等，是世界上體型第二大的巨蜥，雖然外貌看似可怕，行為也有些兇猛，但其實個性溫和，多數無毒也不具攻擊性，因此是爬蟲圈中相當受歡迎的熱門品種之一。

經查證發現，這則影片早在2021年2月就被上傳至網路，近日再遭到起底，影片中的女子是原PO的姪女，雖然澤巨蜥的出現嚇壞了現場眾人，但並沒有人因此受傷。