漢懷帝劉禪是蜀漢昭烈帝劉備之子，網傳諸葛亮過世前，劉禪就曾詢問誰是接班人，諸葛亮才驚覺劉禪大智若愚，平時是在裝傻，但大陸歷史作家則打臉，表示根本沒發生過此事，劉禪雖然並非昏君，但沒有上進心與權力慾，導致國家走向衰敗。

劉禪繼位初期聽從父親遺命，放權於丞相諸葛亮處理軍政大事，網路流傳諸葛亮臨終前，他就詢問「當丞相去世後，你的兒子該怎麼辦」，意思是問你的兒子要掌權嗎，諸葛亮才恍然大悟，發現劉禪並非昏庸無能，而是一直在裝傻，趕緊解釋自己老家種了800顆桑樹，家人可靠此維生，表示兒子無意干政。

大陸歷史作家邙山野人提到，諸葛亮去世時，兒子諸葛瞻年僅8歲，不具備接班人的條件，劉禪在諸葛亮病危時，確實派大臣李福詢問接班人的人選，但諸葛亮只是推舉蔣婉及費禕，根本沒有網傳的內容，其中談到「桑八百株，薄十五頃」，諸葛亮提及此事只是想表明，家屬能靠這些生活，完全與接班人是誰無關。

邙山野人接著說，劉禪「扶不起的阿斗」形象來自三國演義，羅貫中將他刻劃成昏君，合理解釋蜀漢滅亡，不過劉禪親政後並未不分是非，也沒有謀害忠良，甚至敬賢愛士，雖然不是昏君，但卻是一名柔弱的君主，恪盡職守但才幹平庸，就跟普通人一樣貪圖輕鬆，缺乏進取心與權力慾，沒了諸葛亮執政後，在他的管理下官僚階層變懶散，國家走向衰敗。