古裝劇中經常出現太監拿著聖旨，宣達皇帝命令，但一般人認知，太監多半是因為家境貧困，才會從小就被去勢而送進宮，照理說根本不識字，為何又能代替皇帝宣讀聖旨呢？事實上皇帝並沒有擬旨的權力，古代也少有太監宣旨的情況，一般太監所宣讀的大多是宮中嬪妃的口頭命令，與識字並無關係。

根據《搜狐網》報導，古代擬旨的權力很早就從皇權中拔除，以唐朝為例，翰林院是專門起草機密詔制的重要機構，翰林學士的職責是將皇帝的旨意落實到文本，再由皇帝審閱同意之後，蓋上皇帝的玉璽才算完成，之後會有專門的欽差大臣前去宣讀，太監很少會參與宣讀聖旨的工作。再者，宣讀過程也有一套嚴謹的程序，包括提前通知接旨人，選擇吉時搭彩棚、焚香沐浴，再擺下香案跪接聖旨。

不過偶爾還是會有太監宣旨的情況，原因有兩種，一種是皇帝的私人命令；另一種則是翰林院審核通過，但皇帝嫌麻煩，乾脆讓身邊太監宣旨，不過內容多半是涉及後宮事務或不太重要的事情，國家大事方面依舊是交給專門機構和欽差大臣負責。

事實上，唐朝時期的太監是高級宦官，更是識字的，直到明朝設了「十二監二十四衙門」，主要是侍奉皇帝及其家族的機構，它的提領者則被稱為「掌印太監」，為正四品的官職，雖然並沒有硬性規定，但大部分都還是會指派宦官來擔任該官位，久而久之，「太監」就成為高級宦官的代名詞，清朝時宦官也通通統稱為太監。另一方面，朱元璋建立明朝後事必躬親，規定宦官不得識字，還把太監的級別降低，這才有太監不識字的狀況，但僅在明朝短暫出現，清朝太監也並非目不識丁，以慈禧身邊的大太監安德海和李蓮英為例，兩人皆知書能文。