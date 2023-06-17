印度奧里薩邦一名10歲男童14日和家人相偕前往河邊洗澡，不料突然遭到鱷魚攻擊，在家人面前被拖入水中消失無蹤，經過一小時搜尋後總算找到，但撈出時只剩下半身碎屍。

綜合印媒報導，這起鱷魚殺人事件發生在肯德拉帕拉縣（Kendrapara）Nimapur村，10歲男童阿查里亞（Ashutosh Acharya）當天和媽媽、姊姊一起去河邊洗澡，不料突然遭到鱷魚攻擊。姊姊事後餘悸猶存表示，當時鱷魚突然從水中冒出，接著迅速將弟弟拖入河裡，「他哭著求救，但我們沒辦法救他」。

當地村民聽到阿查里亞的求救聲時，立刻趕到現場救人，但仍來不及將人救出，搜尋1個多小時後才在河中撈出男童只剩下一半的碎屍，警方獲報後已經遺體送去驗屍。

當地森林部門官員則表示，近期正好是鱷魚的繁殖季節，所以對於闖入棲息地的外來者會變得格外敏感及暴力，每年這個時節都會發生類似攻擊事件；另外政府將給予死者家屬60萬盧比（約新台幣22.5萬）的賠償慰問金。